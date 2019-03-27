На начальном этапе какой-либо конкретной повестки на встречах с руководством Азербайджана не будет. Об этом сказал в среду премьер-министр страны-агрессора — Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

«На начальном этапе встречи не должны иметь повестки. Это обмен мнениями по широкому кругу вопросов. Обсуждения будут вокруг сделанных прежде заявлений», — цитируют его армянские СМИ.

Он подчеркнул, что возвращение сепаратистов Карабаха за стол переговоров по-прежнему остается одной из основных задач армянской стороны.

«Да, то, о чем я заявил в Степанакерте (Ханкенди — прим. ред) на совместном заседании Советов безопасности, это та самая повестка, с которой мы идем на переговоры. По сути, это та платформа, на которой будет строиться весь переговорный процесс. В Армении и за ее пределами звучат разные комментарии. Говорится, что это изменение формата. На самом деле это не предложение изменить формат и не может быть таковым. Формат переговоров – это формат сопредседателей Минской группы, и он не меняется», — важно отметил Пашинян.

Minval.az