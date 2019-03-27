На съемках передачи Владимира Соловьева «Кто против?» на телеканале «Россия-1» спикеры устроили потасовку, после чего их пришлось выгнать из студии. Фрагмент передачи размещен на ютуб-канале «Россия-24».
Армянский эксперт Араик Степанян эмоционально высказался о евреях, после чего его оппонент Грэг Вайнер пришел в ярость и оскорбил противника. Степанян облил Вайнера водой и стал угрожающе надвигаться на него.
Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось оттащить гостей друг от друга. После этого Соловьев принял решение выгнать повздоривших спикеров из студии.
Соловьев также попросил охрану следить за покинувшими передачу гостями.