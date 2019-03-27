Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта уволил губернатора Могилевской области Владимира Доманевского во время посещения местного агрохолдинга в Шкловском районе, сообщает портал TUT.BY.

Лукашенко остался недоволен показателями роста социально-экономического развития в регионе. Кроме того, Лукашенко возмутился условиями содержания животных и состоянием помещений.

«Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что, больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину!» – заявил президент, возмутившись, что помещения для содержания животных и самих коров не чистят должным образом.

«Вечером чтоб у меня лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Помимо губернатора и прочих, тут были люди, которые должны были за это отвечать. Всех под нож. Всех до единого. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона», — высказался Лукашенко.

По итогам осмотра своих постов лишились губернатор Могилевской области, председатель Шкловского райисполкома и помощник президента по Могилевской области.

Minval.az