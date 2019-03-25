Король Испании Фелипп VI и его супруга королева Летисия были вынуждены провести в самолете целый час из-за отсутствия в аэропорту Буэнос-Айреса трапа нужной высоты.

Авиалайнер с королевской четой на борту прилетел в столицу Аргентины с 15-минутной задержкой, связанной с ожиданием свободного места для посадки, сообщает издание Vanguardia.

После приземления высокопоставленные гости должны были выйти к ожидающей их делегации, в состав которой, в частности, входили министры иностранных дел Испании и Аргентины.

Однако поданный к самолету трап не достал до двери лайнера.

Монархов ожидали почетные гости и главы МИД Аргентины и Испании.

В качестве решения проблемы предлагалось отправить самолет из аэропорта Хорхе Ньюбери, где он приземлился, в воздушную гавань Эсейса, которая также находится в Буэнос-Айресе.

Однако к Airbus испанского короля все же подогнали трап нужной высоты и королевская семья смогла спуститься к ожидающим их лицам спустя 60 минут ожидания.

Minval.az