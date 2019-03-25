На нефтяном месторождении «Каламкас» в прикаспийской Мангистауской области Казахстана горит скважина. Об этом, как передаёт «Интерфакс», сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД республики.

«25 марта в 7:10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении «Каламкас» АО «МангистауМунайГаз» в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв.м.», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействованы силы неправительственных противопожарных служб ТОО «Семсер Орт сондируши» и ТОО «Каражанбас» в составе 14 работников и 4 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

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