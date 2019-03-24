Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что его везде преследуют «малолетние жулики», которых, по его мнению, нанял бизнесмен Евгений Пригожин для оказания психологического давления.
«Вот так каждый день, с утра и до вечера, с утра и до вечера. Иду на работу — за мной тащатся. Иду с работы — два таких же клоуна за мной тащатся всегда», — заявил Навальный в опубликованном 23 марта видео.
На ролике видно двух молодых мужчин, идущих за ним следом и снимающих его на телефон. По словам Навального, так же преследуют и сотрудницу ФБК Любовь Соболь, которая писала об отравлении детей в школах, куда компании Пригожина поставляют питание.
Пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» на заявление Навального пока не отреагировала.
После публикации Навального молодых людей с видеозаписи идентифицировали. Один из них написал на своей странице ВК, что ему и его близким стали угрожать. «Съездил пару раз за компанию последить за Навальным (сказали, что он сумасшедший — может за один взгляд на него начать ругаться, мне стало интересно), и тут полный ппц начался», — заявил молодой человек.
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За моей спиной, в виде двух дегенератов тащатся ваши налоги. Евгений Пригожин (тот, который «повар Путина» и его старый питерский дружок) зарабатывает миллиарды на поставках тухлых продуктов в детсады и школы Москвы. Собственно, периодические вспышки дизентерии в Москве происходят именно по его вине. Но деньги там огромные — представяете, получить монополию на такой огромный город — Собянин имеет свою долю. Контракт Пригожину продляют, сколько бы детей он не отравил. ФБК расследует эти случаи и даёт свои информационные ресурсы для того, чтобы матери отравленных детей рассказали свои истории. Опасаясь, что наша активность приведёт к тому, что все в Москве будут знать о тухлятине, поставляемой в детсады, Пригожин устроил целую операцию по психологическому давлению. Которая и финансируется из распиленных контрактов, оплаченных вашими налогами. Установил опорные пункты у моего дома и у офиса ФБК. Там сидят несколько разновозрастных дебилоидов, которые теперь тащатся в двух метрах за моей спиной и непрерывно снимают меня, куда бы я ни шёл. Иду на работу — они за мной. Иду с работы — они за мной. Иду за обедом — они за мной. Встречаюсь с кем-то в кафе офисного центра — стоят рядом со столиком и снимают. Ровно то же самое происходит с Любовью Соболь @sobollubov — автором расследований о деятельности Пригожина и юридическим представителем матерей, чьи дети пострадали от некачественной еды. В чем смысл этого — понятно. 1. Психологическое давление. Так себе удовольствие постоянно чувствовать плетущихся за спиной мелких гопников. 2. Попытка вывести из себя, чтоб ты ударил или толкнул кого-то из них. Моментом прилетят доблестные полицейские с криками «избил ни за что гражданина». Предупреждая вопрос о полиции: писали мы жалобы (это всё-таки незаконная ОРД), их задерживают и сразу отпускают. Да и нет сомнений, что полиция им помогает, снабжая нужными адресами и тд. Чем можно помочь? Да очень просто. Распространяйте информацию о том, что Собянин с Пригожиным создали картель на котором крадут десятки миллиардов рублей. Зарабатывают на здоровье московских детей, которые вынуждены есть некачественные продукты.