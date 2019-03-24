Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что его везде преследуют «малолетние жулики», которых, по его мнению, нанял бизнесмен Евгений Пригожин для оказания психологического давления.

«Вот так каждый день, с утра и до вечера, с утра и до вечера. Иду на работу — за мной тащатся. Иду с работы — два таких же клоуна за мной тащатся всегда», — заявил Навальный в опубликованном 23 марта видео.

На ролике видно двух молодых мужчин, идущих за ним следом и снимающих его на телефон. По словам Навального, так же преследуют и сотрудницу ФБК Любовь Соболь, которая писала об отравлении детей в школах, куда компании Пригожина поставляют питание.

Пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» на заявление Навального пока не отреагировала.

После публикации Навального молодых людей с видеозаписи идентифицировали. Один из них написал на своей странице ВК, что ему и его близким стали угрожать. «Съездил пару раз за компанию последить за Навальным (сказали, что он сумасшедший — может за один взгляд на него начать ругаться, мне стало интересно), и тут полный ппц начался», — заявил молодой человек.

Minval.az