Итальянский политик Массимилиано Федрига, который ранее выступил против закона, обязывающего родителей делать детям прививки, заболел ветряной оспой и был доставлен в больницу.

Сразу после его госпитализации в социальных сетях стали появляться комментарии с насмешками против него.

Федрига, как сообщает газета «Комсомольская правда», на это заявил, что ему и его детям делали все необходимые прививки.

«У меня были привиты двое моих детей, — рассказал он. — И я сам сделал все прививки, которые у меня были в то время, когда я был ребенком. Прошло 35 лет, и пару недель назад я заболел ветряной оспой, вероятно, в самолете. Ничего серьезного, но заражение подтвердило мою позицию: вакцинация необходима для всех, но ничего не будет работать, если государство сделает ее обязательной», — добавил он.

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