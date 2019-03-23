В дагестанском городе Хасавюрт произошло массовое отравление: симптомы заболевания острой кишечной инфекцией выявлены у 14 взрослых и 72 детей.

По предварительным данным, отравление произошло из-за воды, сообщает агенство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На место ЧП приехал председатель правительства республики Артем Здунов. Он создал оперативный штаб для локализации вспышки заболеваемости. Источник загрязнения воды ищут специалисты Роспотребнадзора.

Региональные власти оповещают местных жителей о необходимости кипятить воду. Решается вопрос об обеспечении населения безопасной привозной водой. Здунов распорядился организовать обход домов для профилактических бесед с жильцами, к чему следует привлечь молодых медиков и волонтеров.

Minval.az