Новый лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность удостоил первого президента Нурсултана Назарбаева званиями «Народный герой» и «Герой труда», передает корреспондент РИА Новости.

«Думаю, все согласятся что Елбасы (Лидер нации – официальный титул Назарбаева – ред.) достоин награждения высшими званиями нашего государства «Халык Кахарманы» (Народный герой) и Енбек Ери (Герой труда)», — сказал Токаев.

Лицам, удостоенным звания «Народный герой», также вручается знак особого отличия — «Золотая звезда».

Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность заявил, что на посту президента Казахстана продолжит курс Нурсултана Назарбаева.

«Планирую направить свои знания и опыт на всемерное обеспечение преемственности стратегического курса Елбасы (Лидера нации, Назарбаева — ред.)», — сказал Токаев после принесения присяги народу Казахстана.

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