Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана, сообщает ТАСС.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев.

По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.

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