Телеканал Russia Today обязывает своих сотрудников подписывать «соглашение о неразглашении конфиденциальной информации», которое действует во время работы и в течение 20 лет после увольнения. Штраф за нарушение правил составляет пять миллионов рублей. Об этом сообщает Znak.com. Источники Дождя на RT подтвердили эту информацию.

Znak.com ссылается на документ за подписью гендиректора управляющей RT компании, автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости». В нем говорится, что всем сотрудникам RT запрещено «обсуждать происходящее в RT с посторонними лицами», а также «критиковать канал в соцсетях и интервью». Два источника Дождя на RT подтвердили наличие такого договора. Документ только показывают сотрудникам, некоторые отказываются его подписывать, рассказал один из собеседников, затруднившись назвать их число.

Под конфиденциальной имеется в виду «информация об организации», в том числе о ее внутренней структуре, показателях, способах, стиле и методах работы, а также данные с совещаний, уточняет Znak.com.

Способы разглашения информации, согласно документу, считаются интервью, публичные выступления, открытая переписка (в том числе электронная), переписка по электронной почте, сообщения в блогах, на форумах и в личных беседах. Кроме того, о фактах передачи конфиденциальной информации сотрудник RT обязан сообщить службе безопасности. «Работник уведомлен, что нарушение им соглашения может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную ответственность», — говорится в тексте документа.

В пресс-службе RT Дождю сообщили, что правила работы и комментирования внутренней информации «есть во всех крупных компаниях во всем мире, в том числе и в России». «Такие правила были разработаны еще с момента основания RT, и мы одна из первых международных компаний, перенесших этот опыт в Россию. Никакого отношения к цензуре это не имеет: речь идет только о корпоративной этике и соблюдения правил конфиденциальности по отношению к внутренней рабочей информации», — сообщили Дождю в пресс-службе RT.

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