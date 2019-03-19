Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит проблемы в том, чтобы обсудить с тремя бывшими президентами вопросы, связанные с Нагорным Карабахом. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.

«Если возникнет на то необходимость, то могу встретиться и с Сержем Саргсяном, и с Робертом Кочаряном, и с Левоном Тер-Петросяном, спросить у них какие-то детали касательно карабахского урегулирования. Нужно будет, могу всех собрать вместе. Стремление учиться, получать новую информация – одно из моих преимуществ», — цитирует его слова ереванский «Спутник».

В то же время премьер страны-агрессора пояснил, что не знает, захотят ли сами лидеры ответить на его вопросы.

Коснувшись переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, премьер оценил их положительно, но при этом заметил, что лидеры двух стран должны готовить свою общественность к миру. Причем не только свое общество, но и граждан с противоположной стороны. В ближайшее время состоится официальная встреча лидеров двух стран.

«Я считаю, что мне есть что сказать азербайджанскому обществу. Очень хотел бы, чтобы у меня была такая возможность. Мне также интересно, что бы Алиев сказал гражданам Армении», — добавил премьер.

Minval.az