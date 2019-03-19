Армения готова к обмену с Азербайджаном заблудившимися гражданами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 марта на пресс-конференции.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом существовала практика возвращения незаконно перешедших границу граждан.

«Мы готовы обменять заблудившихся граждан на заблудившихся», — заявил Пашинян.

Касательно перешедшего на днях границу гражданина Азербайджана, премьер отметил, что следствие выяснит, диверсант он или заблудился.

«Принципиально важно, совершил человек убийство или нет. В случае, если от рук человека никто не погиб, не произошло непоправимое, мы готовы обсуждать вопрос», — заявил премьер-министр.

Minval.az