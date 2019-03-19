Что это: обида на позицию Грузии по Карабаху или политический заказ Москвы?

В Грузии стартовали учения НАТО — к явному неудовольствию Москвы. В них участвуют военнослужащие из 21 страны-члена НАТО и государств-партнеров альянса, включая Азербайджан, Швецию и Финляндию. В Тбилиси ждут, что в ходе учений страну посетит генсек альянса Йенс Столтенберг.

По официальной легенде, эти учения должны продвинуть процесс подготовки Грузии к вступлению в альянс. Членство в НАТО — не просто политическое решение. Здесь огромное внимание уделяется возможности совместных действий военных контингентов, для чего нужна унификация образцов оружия, «командных цепочек», военной инфраструктуры и т.д. И именно это взаимодействие и отрабатывается на учениях. По неофициальной версии, новые вспышки боевых действий против Грузии тоже не исключены. В Южной Осетии продолжается «ползучая аннексия» грузинской территории, с понятным напряжением здесь следят и за линией фронта в Абхазии.

Но теперь уже эксперты не исключают и этакого «третьего фронта» — со стороны Армении. И дело не только в том, что в Ереване тем временем в очередной раз подтвердили: Армения в этих учениях участия не принимает. По версии пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна, «эти учения не представляли интереса для Еревана». Куда важнее другое: отношения Грузии и Армении «тихо накаляются».

Беспокоиться в Ереване начали еще после визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Баку, где она четко и недвусмысленно высказалась в поддержку территориальной целостности Азербайджана. В армянской политической «тусовке» еще лелеяли надежды, что вскоре после этого госпожа Зурабишвили совершит визит в Ереван и «уравновесит» свои бакинские заявления.

Визит состоялся. Но ереванскому бомонду принес одни разочарования. В ходе встречи со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном Саломе Зурабишвили жестко и публично обвинила Ереван в том, что представители оккупационного режима, созданного Арменией в Карабахе, регулярно посещают захваченные Россией грузинские Цхинвали и Сухуми. И отметила: «Мы считаем, что здесь нет той доброжелательности, которая должна быть в отношении нашей страны».

Еще один «укол» последовал на встрече с эчмиадзинским католикосом Гарегином II. Здесь госпожа Зурабишвили не только затронула вопрос «спорных церквей» в самой Грузии, но и заявила: «Один вопрос, который хочу передать вам от патриарха, касается Армянской церкви в Абхазии. Это и старые, и новые, недавно построенные церкви, которые сегодня подчиняются митрополиту в России. Патриарх говорит, что это очень большая боль Грузии. И чтобы не был нарушен наш суверенитет, желательно, чтобы эти церкви подчинялись Грузинской епархии или хотя бы Вам, ваше Святейшество». Гарегин II заюлил, начал уверять, что это, мол, «временная мера», но вышло как-то неубедительно. Особенно если вспомнить, как ныне покойный патриарх всея Руси Алексий II в 2008 году не стал переподчинять Москве православные церкви в захваченных грузинских регионах. В результате даже российский «Коммерсантъ» после визита Зурабишвили в Ереван замечал: если раньше в Тбилиси старались держать нейтралитет, то теперь куда более четко встают на сторону Баку. Что не нравится Еревану.

Конечно, на официальном уровне в Армении не устраивают жесткую полемику с Тбилиси. Более того, здесь всячески пытаются за счет протокольных деталей убедить аудиторию, будто бы все прошло «в теплой и дружественной обстановке». Но нельзя не заметить: после отъезда Зурабишвили СМИ Армении развязали против Грузии впечатляющую «информационную войну». Так, ереванский «Спутник» в очередной раз высказывает претензии к предложенной Грузией альтернативе действительно перегруженному сверх всякой меры КПП «Верхний Ларс». Это, напомним, мультимодальный тип перевозок из портов Кавказ-Поти, Новороссийск-Поти и далее, по железной дороге, в Ереван. В Тбилиси эту идею считают блестящей, но в Ереване оптимизма не разделяют: во-первых, долго, а во-вторых, дорого. Особенно на фоне далеко не блестящей ереванской экономике. А речь идет прежде всего о перевозке пшеницы. Где малейшее изменение тарифов тут же отразится на цене такого «социально значимого» продукта, как хлеб.

В Армении, конечно, хотели бы добиться от Грузии разрешения воспользоваться для транзита своих грузов ТРАНСКАМом и Рокским тоннелем, но для такого шага Грузии придется идти на компромисс с РФ в таком вопросе, как собственная территориальная целостность, да еще ради интересов Армении — такое вот «в чужом пиру похмелье». По понятным причинам, для Тбилиси это неприемлемо. И вряд ли армянские журналисты этого не понимают.

Можно отмахнуться: дескать, «Спутник» выполняет заказ Москвы. Но в те же дни ереванский «Голос Армении»публикует впечатляющую подборку «исторических ссылок» на разного рода российские издания XIX-XX веков, главным образом на «Кавказский календарь» середины позапрошлого века, подталкивая своих немногочисленных читателей к выводу, что основным населением грузинского Ахалциха были в те годы армяне. Это, конечно, хороший повод вспомнить известное «Все врут календари», но куда важнее другое: с таких вот фейковых «экскурсов в историю» начинались и нынешние притязания Армении на Карабах, а «Голос Армении», в те годы ереванский русскоязычный «Коммунист», играл в них ведущую роль. И именно горький опыт Карабаха уже не позволяет просто отмахиваться от такого рода «экскурсов в историю».

Тем более понятно, что вряд ли в Армении, при всех обидах на Грузию, решились на такое на свой страх и риск. Столь откровенно накалять ситуацию в отношениях с Грузией для Армении не просто рискованно — это «политико-экономическое» самоубийство. Вряд ли в Ереване этого не понимают. Но если все же «играют на обострение» — это верный признак «заказа извне», точнее, в ереванских реалиях, «сверху» — из Москвы. Ослушаться такого приказа в Ереване позволить себе не могут, несмотря на весь пафос и недавнее «дымб-дымб-ху». Только вот при этом то ли упустили из внимания, то ли не осмелились подумать о другом. На фоне нынешней зрелости грузинского государства, существующего уровня внимания Запада и НАТО к ситуации в Грузии и всех политических неприятностей РФ ей вряд ли удастся реализовать против Грузии полноценный сценарий внешней агрессии, замаскированной под сепаратистский мятеж. Но, в отличие от Цхинвали и Сухуми, в случае с Ахалцихом весьма увесистые, подберем самый мягкий эпитет, «шишки» обрушатся на Армению — со всеми вытекающими. Другое дело, что мнением «форпоста» и степенью риска для него кремлевские стратеги интересуются далеко не в первую очередь.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az