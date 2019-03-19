Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на днях примет участие в испытании ударных беспилотных летальных аппаратов, которые Киев получил по контракту с Турцией.

Ранее Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией на поставку турецких беспилотников Bayraktar TB2 украинской армии. Позже советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что беспилотники будут поставляться Киеву в полном комплекте, с вооружением.

«Послезавтра я еду в одну из областей Украины, где я буду непосредственно принимать участие в испытании ударных беспилотных летальных аппаратов, которые мы получили на основании контракта и договоренности с президентом Турции», — сказал Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.

По его словам, ударные беспилотные аппараты значительно увеличат боевые способности боевых подразделений.

Minval.az