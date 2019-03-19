При изучении списка грантов печально известного Фонда Сороса выяснилось, что 18 июля 2000 года издательству A & M, контактным лицом которого считается супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, было выделено 3086 долларов США. Об этом сообщила газета «Иравунк».

Издание отмечает, что сумма была выделена на перевод одной из книг Мишеля Фуко и ее выпуск в размере 1000 экземпляров.

«Удивительном образом Лариса Минасян, глава офиса Сороса в Армении, предпочла промолчать о такой информации, а затем полностью удалила подробности гранта, приведенные на ее сайте», — отмечает газета.

Из офиса Анны Акопян заявили СМИ, что она не получала грант от армянского офиса фонда «Открытое общество».

Minval.az