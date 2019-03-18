Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник принял участие в церемонии закладки первого камня на месте строительства новой мечети в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.

«Здесь будет построена красивая, уникальная мечеть, которой не будет равных во всей Центральной Азии», — сказал Н.Назарбаев.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что новая мечеть будет гордостью всего мусульманского сообщества и станет еще одной достопримечательностью столицы республики.

«Реализация этого проекта будет осуществляться не из государственного бюджета. Для выполнения строительных работ был создан специальный фонд, в который также могут пожертвовать и другие казахстанцы. Я благодарен всем бизнесменам, которые преуспели за годы независимости, и сейчас принимают участие в этом благом деле», — сказал глава государства.

Н.Назарбаев подчеркнул, что новая мечеть должна стать одним из новых центров притяжения туристов в Астану.

«Мечеть — это знаковый объект для столицы. Мы изучили все подобные действующие объекты и отобрали самый лучший проект. Я лично буду контролировать ход его реализации. Желаю всем нам успехов», — сказал он.

Общая площадь новой мечети составит 57 тыс. кв. метров, высота минаретов — 130 метров, диаметр купола — 63 метра. В религиозном комплексе будут расположены музей ислама, библиотека, мастерская и другие учреждения.

Minval.az