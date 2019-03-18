Президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев на строительство синагоги в Крыму. Ироничная реплика прозвучала в ответ на заявление главного раввина Крыма Бенджамина Вольфа по поводу задержки открытия «из-за финансовых проблем».

– У евреев проблемы с финансами? Только в Крыму это возможно, — с улыбкой отреагировал президент.

Зал встретил шутку Путина громким смехом. А Бенджамин Вольф, нисколько не обидевшись, пригласил российского лидера на церемонию открытия.

Путин: «У евреев проблемы с финансами!Только в Крыму это возможно» pic.twitter.com/IgTrW8Ilhj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2019 г.

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