В парламента Грузии на заседании комитета по юридическим вопросам произошло физическое противостояние.

Физические и словесные оскорбления друг другу нанесли депутат «Европейской Грузии» Отар Кахидзе и член большинства Ираклий Берая.

Кахидзе бросил в Берая листы бумаги. Создавшуюся ситуацию разрядили приставы, сообщает портал Грузия-online.

Спор касался процедуры рассмотрения. На заседании комитета по юридическим вопросам обсуждался законопроект парламентского большинства о правилах избрания судей.

Minval.az