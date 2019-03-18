В парламента Грузии на заседании комитета по юридическим вопросам произошло физическое противостояние.
Физические и словесные оскорбления друг другу нанесли депутат «Европейской Грузии» Отар Кахидзе и член большинства Ираклий Берая.
Кахидзе бросил в Берая листы бумаги. Создавшуюся ситуацию разрядили приставы, сообщает портал Грузия-online.
Спор касался процедуры рассмотрения. На заседании комитета по юридическим вопросам обсуждался законопроект парламентского большинства о правилах избрания судей.