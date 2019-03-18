Россия превратила оккупированный Крым в «неприступную крепость», собрав там крупную и хорошо оснащенную группировку войск.

Такое заявление в интервью «ТАСС» сделал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

«Министерство обороны создало надежный щит, согласно поручениям президента [Путина]. Крым превращен в неприступную крепость, поэтому всем можно спать спокойно», — указал он.

«На полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением. Это корабли Черноморского флота, это новейшие комплексы противовоздушной, противокорабельной обороны, радиоэлектронной борьбы и так далее. У нас дислоцируются подразделения ВДВ. Все закрыто наглухо. Сейчас в одном только Крыму сил больше, чем у всей Украины», — подчеркнул Аксенов.

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