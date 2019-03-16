Жительница округа Фэрфакс, штат Виргиния, отравила своего сына инъекциями собственной крови, когда он лежал в больнице.

Пятилетний ребенок страдал от постоянных кровотечений и попадал в больницу семь раз за два месяца. 29-летняя Элизабет Мэлоун была недовольна методами лечения и пыталась привлечь внимание врачей в апреле 2018 года.

Для этого женщина принялась вкалывать свою кровь. Мальчик находился в реанимации и никак не мог поправиться, из-за чего медики были серьезно обеспокоены ситуацией. Медсестра видела шприц у женщины и окровавленную салфетку в ванной.

Когда в палате установили камеру наблюдения, стало понятно, что мать делает инъекции сыну. Ребенка лихорадило, у него постоянно была высокая температуру, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Позже в суде Мэлоун объяснила, что пыталась «воссоздать симптомы», и говорила, что не хотела навредить мальчику. Суд принял решение арестовать женщину. Приговор будет озвучен в июле.

Minval.az