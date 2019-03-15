Жители Закарпатья решили креативно подойти к встрече президента Украины Петра Порошенко и привлечь его внимание к одной из проблем. Для этого они «посадили» в ямы на дорогах цветы. Об этом сообщает портал «Голос Карпат».

Отмечается, что цветы появились сразу на трёх улицах: Ардовецкой, Персиковой и Ивана Франко.

Участники акции связали свой перформанс с попыткой навести всеобщий «марафет» в населённом пункте. Любопытно, но водители не мешали активистам, а напротив, помогали им «озеленять» улицы.

Известно, что для акции собрали 100 цветов виол. Впрочем, как отмечает портал, для покрытия всех выбоин не хватило бы и тысячи стеблей.

Minval.az