В ТЦ «Кунцево-Плаза» произошла массовая драка, в которой принимали участие русские и чеченцы. Об этом РБК рассказал источник в главном управлении МВД по Москве и источник в территориальном отделении полиции.

Инцидент произошел вечером 14 марта. Сотрудник торгового центра рассказал, что в драке приняли участие 10-12 человек. Она произошла на четвертом этаже ТЦ, затем люди переместились на улицу. По словам источника издания, один из участников драки «демонстрировал пистолет». Полиция опрашивает сотрудников торгового центра.

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