Исследователи Check Point в 200 приложениях для Android обнаружили вредоносное программное обеспечение SimBad, которое было установлено 150 миллионов раз.

Вирус маскируется под приложение для отображения рекламы. Может использоваться для установки стороннего софта, который будет работать в фоновом режиме, механизм сканирования приложений в этом случае обходится, сообщает портал Life.

SimBad находится в основном в играх. Самые популярные приложения, в которых его нашли: Snow Heavy Excavator Simulator, Hoverboard Racing, Real Tractor Farming Simulator, Ambulance Rescue Driving, Heavy Mountain Bus Simulator 2018, Fire Truck Emergency Driver, Farming Tractor Real Harvest Simulator, Car Parking Challenge, Speed Boat Jet Ski Racing, Water Surfing Car Stunt.

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