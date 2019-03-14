Эксплуатация самолетов Boeing B-737-MAX 8 и Boeing B-737-MAX в воздушном пространстве Армении временно запрещена.

Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Армении на своей страничке в Facebook.

Запрет действует с 13-го марта по 13-е апреля.

«Принимая во внимание памятку о безопасности, опубликованную Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), а также с учетом того, что в воздушном пространстве ряда государств, в том числе Турции и Грузии, была запрещена эксплуатация самолетов Boeing B-737-MAX 8 и Boeing B-737-MAX 9, Комитет гражданской авиации Армении, изучив сложившуюся ситуацию и рассматривая безопасность полетов как приоритет, принял решение запретить с 13 марта по 13 апреля эксплуатацию самолетов Boeing B-737-MAX 8 и Boeing B-737-MAX 9 в воздушном пространстве Армении», — говорится в заявлении.

Minval.az