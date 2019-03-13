Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что о нем снято несколько фильмов, но для него не имеет значения, как его в них представляют или пишут о нем. Об этом Саакашвили заявил в интервью украинскому интернет-порталу «Гордон». Ведущий спросил Саакашвили, если бы о нем сняли художественный фильм, то как бы он назывался.

«Уже есть несколько фильмов обо мне, например, Путин снял фильм обо мне и Тимошенко. Американцы снимали голливудский блокбастер, где мою роль сыграл Энди Гарсиа. Русские должны были снять еще один фильм, где меня должен был сыграть Николас Кейдж, но в последний момент он отказался, потому что они хотели показать меня полностью сумасшедшим.

Фильмов очень много, но мне важно, как меня в них покажут и что напишут обо мне. Это правда так. Я искренне говорю вам. Главное для меня, чтобы увидеть результаты сегодня», — сказал Михаил Саакашвили.