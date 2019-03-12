Несколько дней назад в соцсетях распространили фотографию с визита президента Петра Порошенко в Черкассы, который был омрачен стычками прибывших под конец выступления главы государства симпатиков партии Нацкорпус с правоохранителям. Снимок сопровождали подписью, что «Порошенко убегает от людей», пишет Лига.net

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко разоблачил этот фейк, показав у себя в Facebook, что фото с Порошенко обрезано так, чтобы пропагандисты получили нужную иллюзию.

«Надеюсь, у тех (СМИ и пользователей соцсетей, — ред.), кто его распространил, хватит смелости подать опровержение», — пишет Цеголко.

Так подхватили фрагмент фото пропагандистские СМИ России и беглецы из Украины:

Как показал пресс-секретарь Порошенко, фрагмент фото выше вырезан из большого снимка, на котором видно, что президент не «бежит от людей», а, наоборот, идет навстречу собравшимся.

То самое большое фото:

Немного ближе:

Minval.az