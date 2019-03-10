В Рязани женщина выбросила своего новорожденного сына.

Как передает РИА Новости, утром 10 марта 31-летняя местная жительница родила ребенка, находясь в гостях, где она распивала спиртное. Затем она положила младенца в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Плач новорожденного услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала полицейских и скорую помощь.

Как уточняют следователи, ребенка доставили в детский перинатальный центр.

Личность роженицы установлена. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

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