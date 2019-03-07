Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело. Такое заявление он сделал в своем видеообращении на странице в фейсбуке.

«Власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис, а во-вторых, завели уголовное дело против меня и “95 квартала” о каком-то отмывании денег. В-третьих, появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы установить там мои политические билборды», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Он добавил, что против него, скорее всего, завели еще одно уголовное дело — якобы о том, что в 2002 году он сбил человека на автомобиле в Черниговской области.

Официального подтверждения о возбуждении уголовных дел от украинских властей пока не поступало.

В январе журналисты выпустили расследование о бизнесе Владимира Зеленского, согласно которому он владеет тремя кинокомпаниями, зарегистрированными в России. Их владельцем является кипрская Green Family Ltd, а ее соучредителем — «Квартал 95».

Сам Зеленский утверждал, что ни он, ни «Квартал 95» давно не работают с Россией: «Мы туда не ездим. Я там не выступаю, на меня там даже завели уголовное дело из-за того, что я и компания “Квартал 95” помогали нашей армии финансами».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Minval.az