Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата самолета-разведчика США над Балтикой.
Как передает Минобороны России, российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали самолет, который приближается к границам страны.
«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — сообщили в Миноброны.
В ведомстве добавили, что американский борт был идентифицирован как самолет-разведчик RC-135.
#Видео Российский истребитель #Су27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался для перехвата самолета-разведчика #RC135 #ВВС #США над нейтральными водами Балтийского моря https://t.co/fbo8lzhWkJ @RussiaInUSA @MID_RF #Перехват #БалтийскоеМоре pic.twitter.com/evkmyub4fy
— Минобороны России (@mod_russia) 7 марта 2019 г.