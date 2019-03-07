Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата самолета-разведчика США над Балтикой.

Как передает Минобороны России, российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали самолет, который приближается к границам страны.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — сообщили в Миноброны.

В ведомстве добавили, что американский борт был идентифицирован как самолет-разведчик RC-135.

Minval.az