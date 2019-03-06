Американского актера Уилла Смита сочли недостаточно «черным» для того чтобы исполнить роль отца знаменитых теннисисток Серены и Венус Уильямс в биографической киноленте «Король Ричард».

Пользователи Сети высказали недоумение таким выбором актера на роль Ричарда Уильямса. По их мнению, Смит недостаточно темный для того, чтобы полноценно воплотить на экране образ отца теннисисток. Для сравнения были выложены фото актера и папы спортсменок, передает телеканал РЕН ТВ.

Как заявил спортивный журналист Кларенс Хилл-младший, цвет кожи имеет значение для выбора актера на роль.

«Я люблю Уилла Смита, но есть другие темнокожие актеры, которые больше подходя для этой роли», — написал журналист.

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