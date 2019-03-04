Введший в моду среди американских рэперов повязывать платки на манер старушек исполнитель A$AP Rocky попал в поле зрения коллектива «Бурановские бабушки».

Участницы записали кавер на его свежую песню под названием Babushka и пригласили в свой коллектив.

Впервые A$AP Rocky появился в платке от Gucci в музее LACMA осенью прошлого года. Он пояснил, что намерен ввести моду на такой аксессуар, сообщает телеканал 360tv.

После этого он начал постоянно использовать хештег Babushka boi на своей странице в Instagram. Но и этим дело не ограничилось и он представил новый трек под названием Babushka, кавер на который сделал российский коллектив.

Minval.az