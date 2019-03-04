Организаторы велогонки в Бельгии остановили спортсменку Николь Хансельманн, когда она догнала мужчин. Об этом сообщает Rtvi.

Соревнования мужчин и женщин в этот день стартовали из одного и того же места. Мужская гонка началась на 10 минут раньше.

Бывшая чемпионка Швейцарии Хансельманн стартовала вполне удачно и даже лидировала две минуты. Но когда она догнала мужскую часть велогонки, организаторы попросили ее немного подождать.

«Мы подобрались слишком близко к мужчинам, и нужно было сохранить нейтральный промежуток времени между гонками. Это было несколько досадно, потому что у меня был хороший настрой. К тому же, когда остальные видят, что ты остановился, у них появляется дополнительный стимул тебя перегнать», — сказала она изданию.

По словам Хансельманн, женскую гонку прервали на пять-семь минут. Когда ее возобновили, ей дали фору в десяток метров, но ей не удалось удержать лидерство.

Спортсменка написала в своем инстаграме, что оторвалась от основной группы через семь минут после начала гонки и почти 30 километров лидировала до того, как произошел этот «неловкий момент» и она нагнала мужчин. «Может, я и другие женщины были слишком быстрыми или же мужчины медленными», — добавила она.

После паузы Хансельманн пришла к финишу только 74-ой. Гонку выиграла спортменка из Нидерландов Чантал Блаак.

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