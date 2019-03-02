Президент Петр Порошенко заявил о специальном проекте ЕС, который предусматривает выделение 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины, в частности, Мариуполя и Бердянска.

Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета регионального развития Одесской области, сообщают СМИ Украины.

По словам Порошенко, движение Украины в Европу открывает новые широкие возможности для объединенных территориальных общин и доступ к европейским ресурсам для внедрения проектов развития территорий. «В связи с агрессией РФ в нейтральных водах Черного моря есть специальный проект – 50 миллионов евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит, мы тоже будем это обеспечивать, и на Дунай, мы также сможем это сделать», — добавил Порошенко.

Minval.az