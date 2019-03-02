Cолист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога потерял сознание во время полета в самолете, следовавшем из Москвы в Сургут.

Согласно сообщению онлайн-журнала StarHit, коллектив «Ласковый май» часто ездит на гастроли во главе с лидером группы Дмитрием Тревогой. Накануне они направлялись из Москвы в Сургут, а затем должен был состояться концерт в Нефтеюганске. Но спустя два часа с момента взлета солист почувствовал себя дурно и потерял сознание. Грамотные действия экипажа предотвратили возможные осложнения.

Командир лайнера обратился к пассажирам с вопросом, есть ли среди них медицинские работники. Быстрая реакция капитана сыграла положительную роль. Оказалось, что Дмитрию повезло, ведь на борту присутствовал врач-реаниматолог, оказавший своевременную помощь артисту.

О том, что стало причиной обморока, не упоминается.

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