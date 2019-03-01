Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Беларусь и РФ должны сперва разрешить все проблемные вопросы в отношениях, прежде чем рассуждать об объединении двух стран.

«Давайте снимем все проблемы (…) — проблемы, которые ребром стоят, вопиют, мы вообще о каких-то объединениях даже говорить не должны», — заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности в Минске.

При этом президент подчеркнул, что «пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем».

Он напомнил, что стороны создали рабочие группы по вопросам интеграции. «Правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать, а мы готовы хоть завтра начать работу», — заметил глава государства.

«Пока в этом направлении работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей длинный. Мы можем спокойно решать наши проблемы», — цитирует его слова «Интерфакс».

Minval.az