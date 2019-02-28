Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал отношения Грузии с НАТО и привлечение к военным учениям североатлантического стран Южного Кавказа.

«Нас настораживает натовская повестка Грузии и заявления грузинских политиков об ускоренном движении в Североатлантический альянс. Это создает нервозность и в наших отношениях, и в регионе Южного Кавказа. Мы об этом прямо сказали. Масштабные учения НАТО тоже не добавляют оптимизма, так как не способствуют стабильности и взаимному доверию в регионе, тем более что Грузия пытается привлечь к ним своих соседей, в частности Армению и Азербайджан», — сказал Карасин в интервью «ТАСС».

Minval.az