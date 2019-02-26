Российский телеведущий и глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире еженедельной аналитической программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» назвал цели российских ракет «Циркон» на территории США, передает «Настоящее время».

«На восточном побережье США это Пентагон: там высшие органы управления вооруженными силами США и Комитет начальников штабов. Кэмп-Дэвид: правительственный пункт управления, где предусмотрено нахождение президента США. Форт-Ритчи в штате Мэриленд: запасной пункт управления президента США и командный центр Комитета начальника штабов. Пока так. На западном побережье это Макклелан в Калифорнии: там находится управление стратегическими наступательными вооруженными силами. И Джим-Крик в штате Вашингтон: пункт управления ядерными силами».

«Это те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин», – заявил в эфире Киселёв. Ранее в программе «Вести недели» он уже заявлял, что Россия может превратить США «в радиоактивный пепел».

Соединенные Штаты пока не комментировали заявления Киселева. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не уточнял в своем послании, куда именно будут нацелены российские ракеты, а Кремль «не вмешивается» в работу российских телеканалов.

«Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы, – заметил Песков. – Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи. Если об этом говорят СМИ – это вопрос редакционной политики».

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