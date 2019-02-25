Президент Петр Порошенко сравнил евроинтеграцию Украины с анекдотом про танцующих самбу кубинцев. Об этом он рассказал на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, сообщает телеканал «112 Украина».

Глава государства рассказал анекдот о том, как украинская делегация прибыла на Кубу и призвала местных жителей начать работать.

«Как только собираются три – пять кубинцев, они сразу начинают танцевать самбу», — сказал Порошенко.

В итоге было решено собрать митинг под лозунгом «Давайте работать. Самбе — нет!». «В итоге вся площадь подхватила и начала танцевать и петь в ритме самбы», – добавил Порошенко.

Затем Порошенко провел аналогии с ситуацией в Украине. «Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против — нет, а как собираемся…» – заявил президент и начал пританцовывать.

Minval.az