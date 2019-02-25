25 февраля в одесском порту пришвартовался ракетный эсминец USS Donald Cook, (DDG75) класса «Арли Берк». Об этом информирует телерадиостудия «Бриз» Министерства обороны Украины.

Эсминец пробудет в Одессе три дня, визит проходит в рамках украинско-американского двустороннего сотрудничества. Он вошел в Черное море 19 февраля, и перед визитом в Украину принимал участие в учениях с турецкими коллегами, сообщили на официальном сайте Командования 6-го флота США.

USS Donald Cook прибыл в Черное море «чтобы провести операции по обеспечению безопасности в акватории региона», отметили в Командовании.

Корабль приписан к базе ВМФ США в городе Рота в Испании. Эсминец проводит военно-морские операции в зоне ответственности 6-го флота США в поддержку национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке.

Minval.az