Совместные военные действия России, Турции и Ирана на территории Сирии не планируются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас не планируются совместные военные действия России, Турции и Ирана на территории Сирии», — сказал Лавров в интервью «Вьетнамскому телевидению» и китайским телеканалам «ЦТВ» и «Феникс» в преддверии визитов в КНР и Вьетнам.

Министр пояснил, что РФ и Иран действуют на территории Сирии по приглашению легитимного правительства арабской республики, сообщает РИА-Новости.

«Турция сослалась на озабоченность угрозой своей безопасности, а сирийское правительство протестует против пребывания турецких военных на территории государства. Тем не менее, оно поддержало создание астанинского формата. Это прагматичное решение, которое позволило добиться того, чего никому не удавалось, – обеспечить реальное прекращение огня на большей части территории Сирии и обеспечить начало прямого диалога между правительством и вооружённой оппозицией», — добавил он.

Minval.az