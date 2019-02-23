Бывший президент Армении, а ныне глава партии «Армянский национальный конгресс» Левон Тер-Петросян опроверг информацию о том, что действующий премьер-министр страны Никол Пашинян является его «политическим духовным сыном». Экс-президент назвал эти сведения, распространяемые некоторыми армянскими СМИ, «выдумкой» и «полным абсурдом». Он также назвал абсурдными слухи о том, что Пашинян ежедневно советуется с ним по политическим вопросам.

Тер-Петросян заявил, что после 2012 года встречался с Пашиняном всего один раз, и произошло это 16 июля 2018 года. Кроме того, он охарактеризовал премьера как человека, которого нельзя направлять советами и которому невозможно что-либо диктовать. «Я не знаком с человеком, который бы был более независимым и самодостаточным, чем Пашинян», — приводит слова бывшего главы государства «Интерфакс».

«Третья нелепость – утверждения, будто Никол Пашинян унаследовал у меня формулу «территории за мир» и реализует мою «проигрышную» программу урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — отметил Тер-Петросян. «Отмечу сразу, ни я, ни Пашинян, никогда не использовали формулу «территории за мир». Это клевета, выдуманная злопыхателями. Что касается программы урегулирования, то, в отличие от трех президентов Армении, программа Пашиняна пока не известна. Он пока удовольствовался акцентированием некоторых принципов, например, отказа от кочаряна-саргсяновской позиции, ведения переговоров от лица Карабаха, участия Карабаха в переговорах в качестве полноправной стороны», — отметил бывший президент. При этом он добавил, что с какой бы программой Пашинян не выступил, это будет его собственная программа.

Minval.az