В Эстонии на плотине Синди рабочие увидели тонущую в ледяной реке собаку и поспешили ей на помощь, сообщает «Би-би-си».

«Она плыла сама, а потом мы стали ломать перед ней лед», — сказал один из рабочих.

Когда замерзшего зверя удалось достать из реки, спасатели принесли из машины полотенце, обмотали им животное и отнесли в машину греться.

Спустя время мужчины присмотрелись к животному и засомневались в том, что перед ними собака. Зверя отвезли в ветеринарную клинику, где рабочие узнали о том, что они спасли волка.

В Эстонской ассоциации защиты животных объяснили спокойное поведение хищника его низким кровяным давлением из-за обморожения.

После лечения волка отпустили на свободу, надев на него радиомаяк по просьбе Агентства окружающей среды.

Minval.az