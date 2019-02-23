Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Тело ребенка было найдено 20 февраля. В ведомстве отметили, что видимых телесных повреждений не было зафиксировано. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти могло стать обезвоживание.

Ранее местный омбудсмен Владимир Шабардин говорил, что 22-летняя мать ушла из дома 13 февраля. Перед уходом она перекрыла в квартире воду и заперла входную дверь. Труп нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. В это время мать ребенка находилась у подруги. «Это страшная смерть, девочка умирала медленно, речь идет об обезвоживании, у нее не было ни воды, ни еды», — сказал Шабардин ТАСС.

Он отметил, что семья не стояла на учете, но «появляются вопросы по состоянию матери, не было ли это сделано преднамеренно». По его словам, в течение недели она не интересовалась состоянием ребенка, девочку давно не показывали врачам, в детский сад она не ходила, так как ей не было трех лет.

Матери предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью (пункты «в», «д» часть 2 статьи 105 УК). Она задержана.

Minval.az