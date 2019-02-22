Впервые в истории две женщины-астронавта вместе выйдут в открытый космос. Выход запланирован на конец марта.

За бортом Международной космической станции должны вместе поработать американки Кристина Кох, которая 14 марта отправится в полет в составе американо-российского экипажа с космодрома Байконур вместе с россиянином Алексеем Овчининым и коллегой-астронавтом Ником Хейг, и Энн Макклейн, которая сейчас находится на МКС, сообщает «Российская газета».

Длительность полета экипажа «Союза МС-12» составит свыше 200 дней. Это будет второй космический полет для Овчинина и первый для Хейга и Кук. В ходе полета на МКС экипаж примет грузовые корабли «Прогресс», Dragon, Cygnus и HTV, выполнит выходы в открытый космос и проведет научные эксперименты. Кроме того, ожидается прибытие на станцию нового американского пилотируемого корабля.

Minval.az