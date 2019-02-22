«Некоторые люди озвучивают необоснованные обвинения касательно ремонта на проспекте Бабека, не имея представления о ремонте дорог. Они хотят бросить тень на работу агентства».

Об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Салех Мамедов.

«Мы не построили новую дорогу на проспекте Бабека. Эта дорога была проложена в 1980-х годах и реконструирована Исполнительной властью Баку в 1996-1998 годах. Президент дал указание провести реконструкцию дороги. Мы ее восстановили. Некоторые из подвергшихся амортизации участков восстановлены и уложены асфальтом. Дорога была расширена в нужных местах. Проложены линии для регулирования движения автобусов. Некоторые люди не хотят развития Азербайджана, они бросают тень на работы по благоустройству. Если они не хотят видеть развитие, значит они не азербайджанцы», — цитирует его слова Репорт.

Minval.az