В Организации договора о коллективной безопасности смирились с тем, что из-за позиции Армении в ОДКБ еще год не будет полноценного генерального секретаря, обязанности которого продолжит исполнять представитель России Валерий Семериков. Об этом в пятницу пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник.

Вопрос с назначением генсека ОДКБ остается пока нерешенным. В последнее время между Ереваном и Минском возникли разногласия по данной проблеме. Прения начались после отзыва Арменией своего представителя Юрия Хачатурова с поста генсека. Армения настаивает на сохранении этой должности за собой до 2020 года. Между тем, Беларусь предлагает на этот пост своего кандидата – секретаря Совбеза Станислава Зася. Обязанности генсека Организации в настоящее время исполняет Валерий Семериков.

«Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека», — сказал информированный источник газеты «Коммерсант» в МИД России.

Такой настрой подтвердил и собеседник издания, близкий к ОДКБ.

«Ожидаем назначения в следующем году. Коллапса и ступора в организации нет, работает в соответствии с планами», — отметил он.

Издание напоминает, что Армения не спешит согласиться с утверждением на пост генсека кандидата от Беларуси – Станислава Зася.

Отвечая на вопрос «Коммерсанта» о том, возможна ли в ближайшем будущем встреча премьер-министра Никола Пашиняна со Станиславом Засем, официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян сослалась на заявление пресс-секретаря армянского премьера Владимира Карапетяна, который сообщил, что конкретной договоренности о такой встрече нет.

Нагдалян подчеркнула, что «ОДКБ является важной составляющей системы безопасности Армении».

«Исходя из этого, мы очень серьезно относимся ко всем вопросам, связанным с ОДКБ. И именно поэтому повышение эффективности организации – в первую очередь улучшение правовой базы – является для нас приоритетом», — отметила она.

С точки зрения издания, говоря о правовой базе, которую нужно улучшить, в Ереване имеют в виду правила замены генсека ОДКБ при его досрочном уходе с должности.

«Для нас принципиально определиться с правилами игры в случаях досрочного прекращения полномочий генсека. При определении этих правил игры параллельно с их юридическим оформлением возможна проработка вопросов кандидатуры нового генсека на следующие три года»,— пояснил информированный собеседник «Ъ» в госструктурах Армении.

По поводу заявления пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза о том, что ОДКБ – не отель, он отметил: «В каждом отеле свои правила. Ранний заезд предполагает дополнительную плату».

Minval.az