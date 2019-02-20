Государственная компания «Алроса» показала крупнейший за всю историю добычи алмазов в России розовый бриллиант. Камень вошел в новую коллекцию цветных бриллиантов, которые были представлены общественности. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Масса розового бриллианта составила 14,83 карата. Он был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии, став самым большим розовым алмазом, добытым на территории России. До него самым большим алмазом розового цвета считался кристалл массой 3,86 карата.

«Алроса» намерена продать уникальный камень и рассчитывает, что розовый кристалл принесет большую прибыль. «Я уверен, что этот бриллиант станет самым дорогим за всю историю российской огранки», — приводится в сообщении слова замглавы госкомпании Юрия Окоёмова.

Minval.az