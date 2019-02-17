Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров не планировали провести отдельную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности для продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава внешнеполитического ведомства Армении.

«Мы не планировали отдельную встречу [с Мамедъяровым]. Мы можем встретится в коридоре, у нас нет такой проблемы с министром Мамедъяровым встретится и поздороваться. Мы не запланировали отдельную встречу, однако это не значит, что у нас нет, о чем поговорить. Работа продолжается», — цитирует его слова ТАСС.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров ранее заявил, что может встретиться «на полях» Мюнхенской конференции с министром иностранных дел Армении и обсудить возможность саммита лидеров двух стран.

«Думаю, эта тема будет обсуждаться в рамках встречи с моим коллегой из Армении и плюс, конечно, визита сопредседателей Минской группы», — заявил глава МИД Азербайджана.

Отвечая на вопрос, может ли встреча с Мнацаканяном пройти в Мюнхене, азербайджанский министр сказал, что «на ногах, наверное, обязательно увидимся».