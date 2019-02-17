Концепция генерального плана Ташкента будет подготовлена в формате 3D до конца апреля, передает «Газета.уз». Над ее созданием работают компании из Китая, Турции и Великобритании, сообщил журналистам в субботу первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов.

«В 2014 году был разработан генплан Ташкента, но за два года все поменялось, и на сегодняшний день он не считается таким актуальным, каким бы мы хотели. Сейчас над ним работают международные иностранные компании: турецкая, китайская и британская. В конце апреля будет концепция генерального плана Ташкента, а после мы представим ее, она будет обнародована», — сказал он.

По словам хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, чтобы полностью отсканировать столицу, будут использованы аэрофотоаппараты, установленные на вертолетах.

«Сегодня мы сделали облет по Ташкентской области, чтобы подготовить генплан (по информации „Газеты.uz“, облет совершался на самолете Ан-2 — ред.). На следующей неделе будет облет над Ташкентом со специальными 3D-камерами. Генплан не будет выглядеть как старые генпланы», — отметил градоначальник.

Отметим, что 3D-генплан в прошлом году был создан в казахстанском Алматы. Цифровая карта позволила перевести в онлайн-режим многие процедуры, связанные с застройкой мегаполиса. В генплан внесены электронные паспорта каждого здания, имеется возможность регистрировать земельно-кадастровые дела, акты ввода в эксплуатацию и другие документы.

Minval.az